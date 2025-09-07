إعلان

91.5% للطب.. إعلان نتيجة تنسيق جامعة القاهرة الأهلية لطلاب الثانوية

01:11 م الأحد 07 سبتمبر 2025
    نتيجة تنسيق جامعة القاهرة
كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، اليوم الأحد، نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات للطلاب الثانوية العامة فقط.

ويجب على الطلاب، أن يقدم هؤلاء الطلاب مستندات تشمل شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي للطالب، بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، صورة شخصية 4*6 بخلفية بيضاء، شهادة الثانوية العامة.

وأضافت جامعة القاهرة الأهلية، أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من غدًا الإثنين 8 سبتمبر 2025، على أن يخصص لاحقًا يوم أو أكثر لمن تأخرت نتائجهم وتعذر عليهم إتمام إجراءات التسجيل.

