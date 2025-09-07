كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جولة تفقدية داخل محمية وادي الريان، لمتابعة الخدمات المقدمة للزائرين والوقوف على سبل تطويرها بما يعزز من مكانة المحمية كأحد أهم المقاصد السياحية البيئية في مصر.

وشملت الجولة تفقد منطقة الشلالات الشهيرة، ومركز الزوار، والكافتيريات، ومختلف الخدمات السياحية المتاحة داخل المحمية، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح حول طبيعة المحمية ومعالمها المميزة، إلى جانب أنشطة التخييم وأعداد السائحين الذين يتوافدون عليها.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية إحكام الرقابة على المحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن محمية وادي الريان بما تتميز به من طابع تراثي وثقافي فريد، تُعد من أبرز المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية، خاصة مع تميز منطقة الشلالات بكونها الوحيدة من نوعها على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستمرار في تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المحمية، بما يضمن توفير تجربة سياحية متكاملة تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية، وتحقق أعلى مستويات الراحة والمتعة للزائرين، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المحلي في خطط التطوير لزيادة أعداد الزائرين ودعم السياحة البيئية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إلى أن محمية وادي الريان تمثل فرصة واعدة لتنمية المجتمع المحلي بمركز يوسف الصديق من خلال استثمار مقوماتها البيئية المتميزة، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة. وأكد أن المحمية تعد وجهة مفضلة للزوار من أبناء الفيوم وباقي المحافظات، نظرًا لتفردها وثرائها الطبيعي الذي لا يوجد له مثيل في أي مكان آخر بالجمهورية.

