إعلان

شبورة مائية ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

04:30 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (8)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    شواطئ الإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أبرز الظواهر الجوية، شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ارتفاع نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بالحرارة بمعدل 4:2 درجات ونشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء.

ونشاط لحركة الرياح على شواطئ العلمين ومطروح والإسكندرية وارتفاع موج البحر من 1.5 : 2.25 متر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)