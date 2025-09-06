كتب- محمد سامي:

أكد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في تصريحات لمصراوي، أن موقفه وموقف الحزب واضح وداعم بالكامل للقيادة السياسية، مؤكدًا أن الثقة في الرئيس السيسي لا حدود لها.

وأشار عبدالجواد، إلى أن غزة ستظل للفلسطينيين ومعبر رفح تحت السيادة المصرية، ولن يتم السماح بأي تلاعب في هذا الملف، مؤكدًا أن كل محاولات التهجير ستفشل، وأن مصر تواصل دعم الحلول السلمية لضمان حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن كل عضو في حزب مستقبل وطن يعتبر جنديًا لخدمة الوطن والتضحية من أجله، مع الالتزام الكامل بدعم السياسة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية.