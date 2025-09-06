العرابي: نتنياهو يواجه إفلاسًا سياسيًا وتصريحاته بشأن التهجير هوجاء

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين تكشف إفلاسه السياسي، مشيرًا إلى أنه يحاول إلقاء اللوم على مصر للتغطية على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة المحور، قال العرابي، إن نتنياهو الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، يسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال استفزاز القاهرة.

وأوضح العرابي أن نتنياهو فشل خلال 700 يوم من العمليات العسكرية في غزة، مما أدى إلى خسائر اقتصادية فادحة ورفض عالمي واسع لسياساته.

وأضاف أن اتهاماته لمصر بإغلاق معبر رفح هي محاولة لصرف الأنظار عن جرائم القتل التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وتابع العرابي مشيرًا إلى أن مصر تقف بحزم ضد فكرة التهجير لأنها تهدد أسس القضية الفلسطينية، التي تقوم على الشعب والأرض.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية بدعم عربي واضح مثل بيان السعودية، تعمل بحكمة لمواجهة هذه التصريحات الهوجاء، مع تجاهل بعضها والرد بصرامة على أخرى.

وأشار العرابي إلى أن نتنياهو قد يزيد من توتره وتصرفاته الطائشة حتى انعقاد مؤتمر دعم حل الدولتين في نيويورك يوم 22 سبتمبر، محذرًا من أن الشارع الإسرائيلي على وشك الانفجار بسبب سياساته.