الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت مصادر خاصة لبرنامج الطريق للبرلمان أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2025، لاتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك تنفيذًا للاستحقاق الدستوري، بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

وقال الكاتب الصحفي محمد سامي، في بث مباشر عبر موقع مصراوي، إن فتح باب الترشح من المقرر أن يبدأ السبت 13 سبتمبر ويستمر حتى الخميس 18 من الشهر نفسه.

وأضاف أن الهيئة ستعلن خلال مؤتمرها الصحفي المرتقب الجدول الزمني الكامل للعملية الانتخابية، والذي يتضمن مواعيد الكشف الطبي، وتقديم الطعون، ويوم الاقتراع، وصولًا إلى إعلان النتيجة الرسمية.