وزير الأوقاف السوداني الأسبق: العلاقات بين مصر والسودان تاريخية

وجه محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق، الشكر لمصر على جهودها الداعمة والبناءة في المنطقة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف له دور كبير في دعم أبناء المنطقة بشكل عام على مرحبا العصور.

وأوضح "الياقوتي"، خلال كلمته في احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف، أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية وهناك تعاونا فاق كل التحديات، ومهما كانت الأمور قاسية والأوضاع صعبة فهناك إرادة قادرة على تفجير طاقات الأمة لنقف معا امام تربص العالم لعرقلة مسيرة الأمة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه على خلق عظيم وما زالت أخلاقه حاضرا ومرجعا للناس حتى يومنا هذا، وحضره النبي هي النموذج الأوفى للأخلاق الحسنة التي يجب أن نتعلم منها القيم.

وانطلقت منذ قليل احتفالية لجنتا الشؤون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بالمولد النبوي الشريف بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن يناقش الصالون الحملة التوعوية الموسعة، التي اطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

