موعد عودة المياه بعد انقطاعها عن عدد من مناطق القاهرة الكبرى

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم، تفاصيل موعد عودة المياه للمناطق التي تأثرت بالانقطاع الذي بدأ صباح السبت، مشيرة إلى أن عودة الخدمة ستكون تدريجيًا ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، بعد توقف استمر منذ العاشرة صباحًا.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

أوضحت الشركة، في بيانها، أن الانقطاع شمل عددًا من التجمعات السكنية بمحافظتي القاهرة والقليوبية، أبرزها: مساكن إسكندرية 2، الدلتا 2، أطلس 4، الجمهورية 1 و2، القاهرة و+هـ، إضافة إلى إسكان العاملين بمحطة البركة.

كما امتد الانقطاع إلى منطقة الشواكر بمحافظة القليوبية، مع تسجيل ضعف ملحوظ في ضغط المياه بمناطق العبد 700، واسبيكو القديم والجديد.

سيارات مياه للشرب

أكدت الشركة أنها دفعت بعدد من السيارات المحملة بمياه صالحة للشرب لتغطية احتياجات سكان المناطق المتضررة، على أن يتم توزيعها مجانًا، لافتة إلى إمكانية طلبها من خلال الخط الساخن 125 أو عبر خدمة الواتساب على الرقم 01206665125.

وناشدت شركة مياه الشرب بالقاهرة جميع المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، خاصة في فترة عودة المياه تدريجيًا، كما حثّت السكان، وعلى وجه الخصوص المستشفيات والمخابز، على تخزين كميات مناسبة من المياه لضمان استمرار خدماتهم الأساسية دون تأثر.

