قطارات عودة السودانيين.. انطلاق الرحلة 36 لنقل 1028 راكبًا

أطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صباح اليوم السبت، الرحلة رقم 36 من القطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين والتي تحمل علي متنها 1028 راكبًا إلى أسوان تمهيدًا لانتقالهم إلى دولة السودان الشقيقة، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذا المشروع إلى 34544 راكبًا تم نقلهم بالقطارات التابعة للهيئة.

ومن المقرر وصول القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار نفسه لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح الغد وفقًا لإجراءات التشغيل المقررة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء وتوفير كل ما يلزم لضمان رحلة آمنة وكريمة لهم حتى وصولهم إلى وطنهم.

