الصحة عن علاج الطوارئ: إنقاذ حياة المريض أولوية مطلقة لا تقبل النقاش

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل كامل نفقات علاج حالات الطوارئ في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة متعاقدة مع الوزارة.

وأوضح عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر" أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مادية في هذه الظروف الحرجة، لأن إنقاذ حياته يمثل أولوية مطلقة لا تقبل النقاش.

وأوضح عبدالغفار أن التعامل مع الحالات الطارئة يتم وفقًا لبروتوكولات محددة، تبدأ من استقبال المريض فور وصوله إلى المستشفى، مرورًا بإجراءات الإسعاف الأولي والفحوصات الضرورية، وصولًا إلى توفير الأدوية أو التدخل الجراحي العاجل إذا لزم الأمر.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تتابع باستمرار التزام المستشفيات بهذه التعليمات، مؤكدًا أن أي مستشفى يثبت تقصيره أو رفضه استقبال المريض يتم التعامل معه قانونيًّا، وقد تصل العقوبة إلى الغلق الفوري.

من جانبها، أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن وزارة الصحة حذرت بوضوح من رفض استقبال أي مريض طوارئ، مشيرةً إلى أن هذا السلوك يُعد مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى إغلاق المستشفى المخالف.

ولفتت إلى أن الدولة لن تتسامح مع أي مؤسسة طبية تضع الاعتبارات المادية فوق حياة المرضى، مؤكدةً أن التعليمات واضحة، فإنقاذ المريض أولاً، ثم مناقشة أي تفاصيل إدارية أو مالية لاحقًا مع الجهات المختصة.

