أكد نضال السبع الكاتب والمحلل السياسي، أن عملية 7 أكتوبر 2023، التي قادتها حركة حماس بقيادة يحيى السنوار، لا يمكن اعتبارها جزءًا من الأقدار، بل كانت قرارًا كارثيًا أدى إلى دمار غزة.

وقال السبع خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "محل نقاش" على قناة العربية، أن يحيى السنوار، الذي تحدث قبل العملية عن تعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية، قاد شعب غزة إلى مصير مأساوي بقراراته الفردية.

وأضاف المحلل السياسي: "يحيى السنوار خرج قبل العملية على الإعلام ليتحدث عن توجه الشعب الفلسطيني إلى الإبادة الجماعة مثل أصحاب الأخدود"، متسائلًا: من قال لـ يحيى السنوار أن أهل غزة يريدون الحرق مثل أصحاب الأخدود؟.

وأوضح السبع أن حركات المقاومة مثل حماس لا تعمل كجيوش نظامية، بل تعتمد على أساليب مثل اختطاف الأسرى، مشيرًا إلى صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليط بـ1027 أسيرًا فلسطينيًا، بما فيهم السنوار.

وأضاف السبع أن حماس أسرت 251 أسيرًا في 7 أكتوبر، وسلمت 100 مختطف منهم لاحقًا دون مقابل، مما يثير تساؤلات حول جدوى العملية.

وتابع السبع أن العملية تمت دون علم حزب الله أو سوريا أو حتى قيادات حماس السياسية، لافتًا إلى تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها أضرت بالمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكد السبع أن قرار السنوار المنفرد أدى إلى نتائج كارثية، حيث لم تحقق العملية أيًا من أهدافها المعلنة مثل إقامة دولة فلسطينية أو فك الحصار عن غزة أو تصفير السجون الإسرائيلية من الفلسطينيين.

وأشار السبع إلى أن العملية تسببت في دمار غزة بالكامل، مع حصيلة مروعة بلغت 250 ألفًا بين شهيد ومصاب ومفقود، إلى جانب ضرب حزب الله وتدهور الوضع في سوريا وإضعاف البرنامج النووي الإيراني.

وأكد الكاتب والمحلل السياسي، أن حماس بحساب المكسب والخسارة، فشلت في تحقيق أي إنجاز ملموس، بل أدت إلى تدمير القضية الفلسطينية على الأرض.

