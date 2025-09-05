كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، أن غيبوبة نقص السكر هي أخطر أنواع الغيبوبات والتي قد تؤدي للوفاة، مشيرا إلى أنها قد تأتي لمريض سكر وغير المريض به أيضا.

وأضاف خلال برنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد غيبوبات السكر 5 أنواع، أخطرها نقص السكر في المخ؛ نظرًا لأن المخ يستهلك كمية كبيرة من السكر للطاقة الحيوية.

ونصح الدكتور موافي أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى السكري، باصطحاب مواد تحتوي على نسبة سكر عالية تحسبًا لحدوث الدوخة أو نقص السكر، مؤكداً ضرورة تناول هذه المواد على الفور لتجنب الغيبوبة.

وأكد موافي، أن ضربات القلب السريعة، العرق، الجوع الشديد، الهزلان من بين أعراض نقص السكر، والمريض هو أفضل من يشخص نقص السكر، وأول تحليل يتم للمريض هو تحليل الأسيتون.

