الري تكشف حقيقة استهلاك ورد النيل 3 مليارات متر مكعب من المياه

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الري، أن ورد النيل يُشكل تحديًا كبيرًا بسبب سرعة انتشاره في المجاري المائية منذ دخوله مصر في عهد محمد علي، مشيرًا إلى أن هذه الحشائش المائية تتطلب استراتيجيات دقيقة للسيطرة عليها دون الإضرار بالبيئة.

خلال تصريحات تليفزيونية، أوضح طاهر أن الادعاءات بأن ورد النيل يستهلك 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أن هذا الرقم يفترض تغطية 750 مليون متر مسطح من المياه بالنبات، وهو أمر غير واقعي مقارنة بالمساحات الفعلية.

وتابع طاهر مشيرًا إلى أن نسبة انتشار ورد النيل لا تتجاوز 3% من المسطحات المائية في مصر، مؤكدًا أن شبكة الري المصرية، التي تُعد من الأكثر تعقيدًا في المنطقة، تستلزم عمليات تطهير مستمرة.

وأكد أن الوزارة تعتمد على المكافحة الميكانيكية كوسيلة آمنة لإزالة النبات، تجنبًا للمخاطر البيئية الناتجة عن المكافحة الكيميائية.

وأشار طاهر إلى أن حملات التطهير الموسعة تُنفذ على مدار العام لضمان تدفق المياه في الترع وفروع النيل، مشيرًا إلى إن هذه الجهود تحمي الكائنات الحية والنظام البيئي، مع الحفاظ على كفاءة شبكات الري التي تُعد شريان الحياة للزراعة المصرية.