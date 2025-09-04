ضياء رشوان يعلق على تصريحات نتنياهو بشأن إلغاء اتفاقية الغاز

كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تهاجم مصر وتهدد بوقف اتفاقية تصدير الغاز ليست سوى محاولة سياسية استفزازية بلا جدوى، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بدائل استراتيجية تجعلها في منأى عن مثل هذه التهديدات.

خلال لقائه في برنامج "استراتيجيا" على قناة المشهد مع الإعلامي معتز عبد الفتاح، أوضح رشوان أن هذه التصريحات تعكس إحباط نتنياهو من الدور المصري القوي في المنطقة، مؤكدًا مصر ليست مرتبطة بشكل حصري بأي اتفاقية، مما يمنحها مرونة كبيرة في إدارة مواردها الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن نتنياهو إذا أقدم على إلغاء اتفاقية الغاز، سيتسبب في خسائر اقتصادية لإسرائيل أكثر من مصر، التي تمتلك خيارات متعددة.

وتابع رشوان أن ادعاءات نتنياهو بشأن تهريب أسلحة ورهائن عبر أنفاق غزة إلى مصر هي مجرد ذرائع لتبرير محاولات السيطرة على ممر فيلادلفيا.

وأكد أن هذه المزاعم لا تستند إلى أدلة، بل تهدف إلى خدمة أجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف في فرض سياسات جديدة على الأرض.

وأشار رشوان إلى أن نتنياهو يعيش أوهام مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يتخيل ضم أراضٍ واسعة من دول عربية، بما في ذلك سيناء، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار غير واقعية.

وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن صلابة مصر وقوتها الإقليمية ستبقى حائط صد أمام أي مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.