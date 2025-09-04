مصدر بـ"غرفة السياحة" يكشف أسباب فتح باب التقديم للحج مبكرًا.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة، أن فتح باب التقديم لموسم الحج مبكرًا هذا العام جاء كخطوة استباقية من جانب الشركات لمواجهة التحديات التي واجهت الموسم الماضي، موضحًا أن المملكة العربية السعودية وضعت جدولًا زمنيًا جديدًا يتيح للدول الإسلامية حجز الأراضي الخاصة بها في وقت مبكر.

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن شركات السياحة المصرية بادرت بتجهيز الأموال ودفع جدية الحجز مبكرًا، حتى تكون جاهزة فور بدء المملكة في تخصيص الأراضي الخاصة بالحجاج، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الشركات على ضمان أماكن مناسبة لبرامجها وعدم تكرار أزمات الموسم الماضي.

وأكد المصدر أن ما يتم من جانب المواطنين في الوقت الحالي لا يُعد تسجيلًا رسميًا على أنظمة الحج، وإنما مجرد تقديم مبدئي لدى شركات السياحة لضمان الحجز مبكرًا، خاصة مع تزايد الطلب على استخراج جوازات السفر، مشددًا على أن الإجراءات الرسمية لا تبدأ إلا بعد صدور الضوابط من وزارة السياحة والآثار.

وأشار المصدر إلى أن بعض الدول مثل ماليزيا لديها قوائم انتظار للحج قد تمتد لسنوات، موضحًا أن التقديم المبكر يساهم في تنظيم العملية بشكل أفضل وضمان حقوق الحجاج.

وأضاف أن الشركات هي من تتحمل قيمة جدية الحجز للأراضي، وليس الحجاج، حيث لم يتم فرض أي مبالغ مالية على المواطنين في هذه المرحلة، مؤكدًا أن الهدف هو الاستعداد المبكر وتنظيم الحج السياحي بكفاءة.

ونبّه المصدر إلى أن بعض الشركات بدأت الإعلان عن استقبال طلبات الحجز المبدئية بأسعار الموسم الماضي لحين صدور الضوابط الرسمية، موضحًا أن هذه الخطوة لا تتضمن أي التزامات مالية من جانب المواطنين، وإنما فقط تسجيل رغباتهم انتظارًا للقرارات النهائية.

