هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟.. توضيح مهم من الأرصاد

كتب- محمد أبو بكر:

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما يتم تداوله على منصات التواصل بشأن قدوم "أبرد شتاء منذ 20 عامًا" هذا العام، مؤكدة أن تلك الأنباء لا تستند إلى أي أساس علمي.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذه الشائعة تتكرر سنويًا قبل كل فصل، سواء بالحديث عن "أشد صيف" أو "أبرد شتاء"، بغرض جذب الانتباه وإثارة الجدل.

وأكدت أن الهيئة لم تُصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن توقعات شتاء 2025، وأنها تعلن النشرات الموسمية في التوقيتات المعتادة وبوقتٍ كافٍ يسبق كل فصل، بدءًا بالخريف ثم الشتاء.

وشددت على أن ما يتم تداوله حاليًا يعد تهويلًا يفتقر إلى الدقة وقد يسبب بلبلة بين المواطنين، مناشدةً الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الصادرة عن الهيئة عبر قنواتها الرسمية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وسحب بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

بعد توجه الحكومة لترشيد استهلاك المياه.. هل تتأثر حياة المواطن اليومية؟

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025-2026