الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية والعظمى بالقاهرة 35 درجة

10:33 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية.

