كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمود المتيني، أستاذ زراعة الكبد ورئيس جامعة عين شمس السابق، أن الحوار الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأن زراعة الأعضاء وخلود البشر، يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه طرحًا علميًا واقعيًا.

وأوضح "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن التقدم الطبي أسهم في رفع معدلات الأعمار بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد العالم مزيدًا من الارتفاع في متوسط الأعمار خلال العشرين أو الثلاثين عامًا المقبلة، مدعومًا بوسائل الكشف المبكر عن الأورام، وتطور تقنيات زراعة الأعضاء، التي تمنح المرضى حياة جديدة بعد فشل الأعضاء الأساسية.

وأشار أستاذ زراعة الكبد، إلى أن التطور المستقبلي في مجالات مثل العلاج الجيني وزراعة الأعضاء سيزيد من معدلات الأعمار لتقترب من 90 عامًا، وهو أمر يمكن توقعه وفقًا للعلم الحديث، مشددًا على أن ما ورد في تصريحات بوتين حول إمكانية وصول أعمار البشر إلى 150 عامًا يظل أمرًا "غير معقول" من الناحية العلمية.

اقرأ أيضاً:

السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"

سؤال برلماني عن ضمانات مجانية العلاج عقب وفاة الأباصيري