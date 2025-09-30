وزير العمل يحذر الشباب من الوقوع ضحية كيانات توظيف وهمية.. تفاصيل

حذر محمد جبران، وزير العمل، الشباب من الانسياق وراء فرص العمل المعلنة عبر إعلانات غير رسمية أو من خلال شركات غير معروفة، مؤكدًا أن بعض الكيانات الوهمية تستغل حاجة الباحثين عن العمل وتقوم بخداعهم بوعود زائفة.

وشدد الوزير، في تصريحات لمصراوي، على ضرورة التأكد من أن الوظائف المعروضة تابعة لشركات مرخصة ومسجلة رسميًا، لافتًا إلى أن وزارة العمل والجهات الحكومية المختصة توفر قنوات رسمية للتحقق من مصداقية تلك الفرص قبل التقديم أو دفع أي مبالغ مالية، فضلًا عن إمكانية مراجعة الوزارة مباشرة للتأكد من تسجيل الشركات بشكل قانوني.

وأوضح جبران أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية على مكافحة ظاهرة شركات التوظيف الوهمية التي تروّج لفرص عمل بالخارج أو الداخل دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات قد تُعرّض الشباب لمخاطر مادية وقانونية جسيمة، وتسبب العديد من الأزمات.

وأكد وزير العمل أن الدولة تولي ملف التشغيل أولوية قصوى، وتسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الملتقيات التوظيفية والمبادرات الوطنية التي تستهدف دعم سوق العمل وتلبية احتياجاته.