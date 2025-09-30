إعلان

وزير العمل يحذر الشباب من الوقوع ضحية كيانات توظيف وهمية.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

10:41 م 30/09/2025

وزير العمل محمد جبران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر محمد جبران، وزير العمل، الشباب من الانسياق وراء فرص العمل المعلنة عبر إعلانات غير رسمية أو من خلال شركات غير معروفة، مؤكدًا أن بعض الكيانات الوهمية تستغل حاجة الباحثين عن العمل وتقوم بخداعهم بوعود زائفة.

وشدد الوزير، في تصريحات لمصراوي، على ضرورة التأكد من أن الوظائف المعروضة تابعة لشركات مرخصة ومسجلة رسميًا، لافتًا إلى أن وزارة العمل والجهات الحكومية المختصة توفر قنوات رسمية للتحقق من مصداقية تلك الفرص قبل التقديم أو دفع أي مبالغ مالية، فضلًا عن إمكانية مراجعة الوزارة مباشرة للتأكد من تسجيل الشركات بشكل قانوني.

وأوضح جبران أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية على مكافحة ظاهرة شركات التوظيف الوهمية التي تروّج لفرص عمل بالخارج أو الداخل دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات قد تُعرّض الشباب لمخاطر مادية وقانونية جسيمة، وتسبب العديد من الأزمات.

وأكد وزير العمل أن الدولة تولي ملف التشغيل أولوية قصوى، وتسعى إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال الملتقيات التوظيفية والمبادرات الوطنية التي تستهدف دعم سوق العمل وتلبية احتياجاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل كيانات التوظيف الوهمية إعلانات الوظائف الوهمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان