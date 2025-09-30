إعلان

وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات لإعادة إحياء القاهرة الخديوية - فيديو

كتب - مصراوي:

04:38 م 30/09/2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن الوزارة توفر وحدات سكنية لجميع فئات المجتمع المصري، مشددًا على أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لجميع الوحدات السكنية في مشروع 'سكن لكل المصريين' من أجل المواطن.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن مشروعات 'سكن لكل المصريين' متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين أصبحت واجهة سياحية كبيرة تستقطب جنسيات أجنبية.

وأضاف أن هناك مساحات جديدة يتم تخصيصها لإنشاء مدينة جديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستنشئ مدنًا متكاملة الأركان في الساحل الشمالي، بينها مدينة شرق مطروح، مع العمل على تحقيق ربط متكامل بينها لتعظيم الاستفادة بجانب الطريق الدولي الساحلي.

وأشار إلى أنه بعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية، تعمل الوزارة على مجموعة من المشروعات في القاهرة الخديوية لإعادة إحيائها ورفع كفاءتها بالكامل، فضلًا عن تطوير الحدائق التراثية مثل حديقة الأزبكية، حيث تم تنفيذ إعادة إحياء شاملة لها.

