"قلبي يقطر دماً".. لميس الحديدي تحتفي بفوز الأهلي وتسخر من زوجها

كتبت- داليا الظنيني:

01:45 ص 30/09/2025

لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز النادي الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة القمة ضد الزمالك.

خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار"، قالت الحديدي ساخرة من تصريحات زوجها الإعلامي عمرو أديب المعروف بانتمائه للزمالك: "قلبي يقطر دماً"، في إشارة إلى فرحتها الكبيرة بهذا الفوز.

وأشادت الحديدي بهدفي الشحات وتريزيجيه: "أنا كده مبسوطة، كنت مكتئبة وزعلانة، أما دلوقتي نتكلم بنفس مفتوحة".

وتابعت الحديدي: "بصراحة كان عندي شعور بالخذلان من فترة طويلة بسبب الأهلي"، موضحة أن بعض اللاعبين ظهروا في فترات سابقة وكأنهم "مدلعين".

وأشارت إلى أن هذا الأداء "مش روح الفانلة الحمراء ولا روح النادي الأهلي"، مشددة على أن اللاعبين كانوا يدركون أنهم "على المحك" في هذه المباراة المصيرية.

لميس الحديدي عمرو أديب الأهلي الزمالك

