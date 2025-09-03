عبد المنعم سعيد: العالم على أعتاب حرب باردة جديدة بين الشمال والجنوب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، أن العالم يقف اليوم على أعتاب حرب باردة جديدة، مشيرًا إلى أن آخر حرب باردة شهدها العالم كانت عقب الحرب العالمية الثانية، حين فرضت قوة كبرى نفسها على الساحة الدولية.

وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن هذه المرحلة الجديدة ترتبط بصعود الصين كقوة برية كبرى في مواجهة الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن بكين لا تسعى لسباق تفوق عسكري تقليدي، بل تركز على تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة (الدرونز) وأنظمة قتال متطورة قد تعمل حتى في الفضاء الخارجي.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبنّى سياسات جمركية شكلت وسيلة ضغط على العالم، خاصة أن السوق الأمريكي يُعد الأكبر عالميًا، معتبرًا أن سياساته أحدثت "لخبطة" في النظام الدولي، ولا يزال من الصعب التنبؤ بمساراته المستقبلية.

وأكد أن الهند برزت كقوة صاعدة، مستفيدة من عوامل النمو التي اعتمدت عليها الصين قبل نحو 20 عامًا، وأصبحت تحظى باحترام متزايد في الساحة الدولية، ما يعزز من دورها في معادلة القوى العالمية الجديدة.

وختم المفكر السياسي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد احتكاكات وسباقات تكنولوجية متسارعة بين القوى الكبرى، في ظل تحولات جذرية قد تعيد رسم خريطة العالم، مع تصاعد التوترات بين الشمال والجنوب.

