حمادة هلال وريهام عبدالحكيم يحييان احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.

وأحيت المطربة ريهام عبدالحكيم الاحتفالية وأدت أغنية "محمد يا رسول الله"، وأدى حماده هلال أغنية "محمد نبينا" بصحبة كورال وزارة الشباب والرياضة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من الشخصيات والعلماء ومنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، في احتفالية

المولد النبوي الشريف، التي أقيمت صباح اليوم، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدةً.

وجاءت أسماء المكرمين على النحو التالي:

د. جلال الدين عجوة أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء.

د. محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الشيخ محمود إمبابى قناوي وكيل الأزهر الأسبق.

أ.د. رجاء حزين، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

- جيم عثمان، مدير الشئون الدينية بمؤسسة الرئاسة السنغالية .

- د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية.

- عبدالرحمن خالد مدير عام ديوان وزارة الأوقاف.

- سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر.

ومنح الرئيس السيسي تكريما خاصا، لأسرة شهيد الشهامة خالد شوقي، ومنحه وسام الاستحقاق، وتسلمته أسرته، بعد أن أنقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة.

