إعلان

محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات في الإدارات الهندسية بعدد من الأحياء

02:16 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:


أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرار رقم 1391 لسنة 2025، متضمنًا حركة تغييرات في القيادات بالإدارات الهندسية والتنظيمية بعدد من الأحياء، وذلك في إطار تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري.


وجاء نص القرار، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بتكليف عدد من القيادات لشغل مواقع جديدة على النحو التالي:


تكليف مصطفى عبده عبد الحليم، مدير إدارة التنظيم بحي بولاق، للعمل مديرًا للإدارات الهندسية بحي الهرم.


تكليف مهند جابر ماهر، مهندس بالإدارة الهندسية بحي إمبابة، للعمل مديرًا لإدارة التنظيم بحي بولاق الدكرور.


تكليف عبد الحليم علي عبد الحليم، مدير إدارة التنظيم بحي إمبابة، للعمل مديرًا لإدارة التنظيم بحي أوسيم.
1000467950

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عادل النجار محافظ الجيزة حركة تغييرات في الإدارات الهندسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة