محافظ الجيزة يصدر حركة تغييرات في الإدارات الهندسية بعدد من الأحياء

كتب- محمد أبو بكر:



أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، القرار رقم 1391 لسنة 2025، متضمنًا حركة تغييرات في القيادات بالإدارات الهندسية والتنظيمية بعدد من الأحياء، وذلك في إطار تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري.



وجاء نص القرار، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، بتكليف عدد من القيادات لشغل مواقع جديدة على النحو التالي:



تكليف مصطفى عبده عبد الحليم، مدير إدارة التنظيم بحي بولاق، للعمل مديرًا للإدارات الهندسية بحي الهرم.



تكليف مهند جابر ماهر، مهندس بالإدارة الهندسية بحي إمبابة، للعمل مديرًا لإدارة التنظيم بحي بولاق الدكرور.



تكليف عبد الحليم علي عبد الحليم، مدير إدارة التنظيم بحي إمبابة، للعمل مديرًا لإدارة التنظيم بحي أوسيم.

