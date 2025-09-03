كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد النائب أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على عمل الآلاف من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بعقود مؤقتة؛ فإنهم ما زالوا محرومين من حقوقهم الوظيفية الأساسية، وعلى رأسها التثبيت على درجات مالية دائمة.

وقال المير إن هؤلاء العمال، الذين يضطلعون بأدوار حيوية تمس حياة المواطنين اليومية، يتقاضون أجورًا هزيلة لا تتناسب مع طبيعة العمل ولا مع طول سنوات الخدمة؛ بل إن بعضهم قضى أكثر من 10 سنوات بعقود مؤقتة دون أي أفق للتثبيت، متسائلًا: ما عدد العاملين المؤقتين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها على مستوى الجمهورية؟ وما متوسط عدد سنوات الخدمة لهؤلاء العمال بالعقود المؤقتة؟ ولماذا لم يتم حتى الآن تثبيتهم أسوةً بما تم في قطاعات وهيئات حكومية أخرى؟

وتابع المير: ما سياسات الحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتثبيت هؤلاء العمال على درجات مالية دائمة؟ ومتى سيتم منحهم -على الأقل في الوقت الراهن- الحد الأدنى للأجور المقرَّر، ضمانًا لكرامتهم المعيشية حتى يتم البت في تثبيتهم؟ مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يفتح بابًا لليأس والإحباط بين فئة كبيرة من الشباب والعاملين، ويهدد منظومة حيوية كالمياه والصرف الصحي، مما يستوجب التدخل الحكومي العاجل.