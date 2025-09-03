موعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس الشيوخ لافتتاح فصله التشريعي الثاني وعقد أول دور انعقاد، في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك بعدما تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ وترقب صدور قرار بأسماء الأعضاء المعينين.

وحدد قانون مجلس الشيوخ مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة؛ حيث تنص المادة 6 على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

وكان مجلس الشيوخ الحالي بدأ جلساته العامة في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وبالتالي تنتهي مدته في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥.

وحددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس؛ حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8، ما يؤخذ فيه رأي المجلس؛ حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في ما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4 - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدًا الخميس.