"نمر بظروف صعبة".. أول تعليق من رئيس حزب حماة الوطن الجديد

ألقى الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن الجديد عقب إعلان فوزه بمقعد رئيس الحزب

وقال حلمي: "تختلط مشاعري في هذه اللحظة، أكون فرحان ولا أكون مهموم الشعوري بالمسؤولية الكبيرة.. أنا شايل إرث كبير قوي لأناس بذلوا جهودهم وأقاموا على أكتافهم بناء هذا الحزب".

وتابع: أدعو الله التوفيق على ما حملنا به جميعا.. في مسيرة حياتي تعلمت القيادة.. وعندما توليت المسؤولية كنت جدير بها واخاف أن لا اخلص في عملي كما يجب ولكن الله وفقني.

وأشار حلمي، إلى أن حماية الوطن بناء وعهد وإدراك لدى المواطنين وذلك يستوجب غرس القيم والسلوكيات الإيجابية بنفوسهم "وتعليمهم يعني ايه مصر ماضي وحاضر ومستقبل ونحن في مصر نفتخر بأصولنا على مدار تاريخ مصر نورث لأولادنا قيمة عظيمة يفتخرون بها، بالإضافة اننا لازم نعرفهم أن التنمية تحتاج لجهد وعمل ونعمل في إطار مسارات خطة التنمية المصري".

ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية التي يجب تنميتها.

واستكمل: نريد الكفاءة والمهنية وان يكون لنا مشاركة شعبية، حتى نستطيع أن نعبر عن مشاكل المصريين وطموحاتهم، أرى أن هذا أمل نستطيع من خلاله التعبير عن مشاكل كل المصريين.

وأختتم: "نمر لظروف صعبة إقليما ودوليا وفي هذا الإطار نحيي سيادة الرئيس على قيادته العظيمة في هذه الفترة."