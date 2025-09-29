كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل طرح تأجير العيادات الخارجية لـ 3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، أمام شباب الأطباء.

وقال "عبدالغفار"، لمصراوي، إنه تقرر أن يتم تأجير بعض العيادات في مستشفيات: مبرة المعادي، وهليوبوليس، ومبرة مصر القديمة أمام شباب الأطباء، لتعمل في الفترة المسائية، بما يتيح تشغيل المستشفيات بكامل طاقتها ودعم الأطباء الشباب الذين قد يصعب عليهم امتلاك عيادات خاصة.

وقررت المؤسسة العلاجية طرح الزيادات لتأجير عيادات مستشفى مبرة المعادي بجلسة يوم 19 أكتوبر المقبل، على أن تتاح "المعاينة النافية للجهالة" يوم 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم طرح تأجير عيادات مبرة مصر القديمة بجلسة يوم 20 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر طرح تأجير عيادات مستشفى هليوبوليس فترة مسائية بجلسة يوم 21 أكتوبر.

ولفت إلى أن تلك العيادات الخارجية التابعة للمؤسسة تعمل في الفترة الصباحية فقط حتى الثالثة ظهرًا، وبالتالي جاء طرحها أمام شباب الأطباء لاستغلالها بشكل أمثل لخدمة المرضى وفي ذات الوقت دعم هؤلاء الأطباء.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المؤسسة العلاجية أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1210 لسنة 1964 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتبارها جهة اقتصادية تقدم خدمات علاجية بأجر للراغبين من المواطنين، دون أن تتقاضى موازنة من الخزانة العامة للدولة.

وأكد عبدالغفار أن الأجر يقرره مجلس إدارة المؤسسة العلاجية ويُعتمد من وزير الصحة، لافتًا إلى أن أسعار المؤسسة العلاجية ثابتة ولم تتغير حتى الآن، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين مستشفيات المؤسسة العلاجية –التي تدار بشكل غير حكومي منذ إنشائها– وبين المستشفيات الحكومية التي تُمول من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الدولة ملتزمة بتوفير الخدمة الصحية للمواطن بشكل عادل وبما لا يرهقه ماديًا، سواء عبر تقديم الخدمة بنفسها أو بالاستعانة بمقدمي خدمات صحيين تحت إشرافها الكامل.