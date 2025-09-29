إعلان

بيان من العمل بشأن وظائف الأردن.. تفاصيل

كتب : مصراوي

04:07 م 29/09/2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، عن استمرار الاختبارات الخاصة بالمتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا في الأردن، وذلك في مجالات التفصيل والخياطة وصناعة البلاستيك.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة وزارة العمل لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، من خلال التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي خارج البلاد.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تتضمن رواتب مجزية، إلى جانب حوافز متميزة ومزايا اجتماعية وصحية، بما يضمن توفير بيئة عمل جاذبة للعمالة المصرية في الأردن.

فرص العمل محمد جبران وزير العمل وظائف الأردن

