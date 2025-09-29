هيئة الدواء تحتفل بنجاح برنامج الامتياز لطلاب كليات الصيدلة

كتب- أحمد جمعة:

احتفلت هيئة الدواء المصرية، اليوم الإثنين، بنجاح العام الأول من برنامج الامتياز لطلاب كليات الصيدلة 2024/2025، وذلك خلال احتفالية كرمت فيها شركاءها من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمكاتب العلمية، إلى جانب ممثلي الجامعات والنقابات المهنية.

شهد الحفل حضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور مصطفى رفعت متولي، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، فضلًا عن ممثلي المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للإشراف على التدريب، وأعضاء هيئة التدريس، ونقابات الصيدلة، والطلاب المشاركين في البرنامج.

وأكد الغمراوي أن التعليم الصيدلي في مصر شهد نقلة نوعية منذ تطبيق برنامج بكالوريوس الصيدلة عام 2019/2020، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز جودة البرامج التعليمية وتنمية مهارات الخريجين بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتوطين صناعة الدواء الوطنية.

