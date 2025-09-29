سؤال برلماني لتوفير فرص عمل للشباب بالقرى والريف



تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة، والصناعة والتجارة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، بشأن تبني الحكومة خطة عاجلة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة، ومشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر داخل القرى والريف المصري، بما يضمن زيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي بدلًا من بيعه في صورة خام.



وطالب "زين الدين"، بإعطاء أولوية لمشروعات تجفيف وتعبئة وتغليف المحاصيل، وصناعات الألبان ومشتقاتها، وتصنيع الأعلاف، واستخلاص الزيوت الطبيعية، مع تخصيص محافظ تمويلية خاصة من البنوك بفوائد رمزية وضمان حكومي لتخفيف الأعباء عن الشباب والبنوك.



كما دعا إلى إطلاق برامج تدريبية للشباب في مجالات إدارة المشروعات، والتسويق الإلكتروني، والتقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.



وتساءل النائب، عن خطة الحكومة لإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة موزعة بشكل عادل على مراكز القرى وفقاً لطبيعة إنتاجها الزراعي والحيواني، وكيفية ضمان أن تكون القروض البنكية بفوائد رمزية موجهة فعلياً للشباب وليس لأصحاب رؤوس الأموال الكبرى.



وطرح تساؤلات حول آليات تكليف المحافظين بوضع وتنفيذ خطط محددة لتحويل القرى إلى وحدات اقتصادية منتجة، والإجراءات العملية لربط هذه المشروعات بسلاسل التوريد والمشروعات القومية بما يضمن تسويق المنتجات وعدم تعثرها.



وطالب "زين الدين"، بإنشاء مراكز تصنيع زراعي قروية داخل كل مركز إداري، متخصصة في أنشطة مثل (التجفيف – التغليف – الألبان – الأعلاف – الزيوت)، مع تخصيص محافظ تمويلية شبابية بفوائد لا تتجاوز 3% وضمان حكومي لتقليل مخاطر التمويل، وإلزام المحافظات بوضع خطط إنتاجية محلية ترتبط بمواردها الطبيعية والبشرية تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إلى جانب إطلاق منصات إلكترونية وقومية لتسويق المنتجات الريفية محليًا ودوليًا.



كما دعا النائب، إلى منح حوافز ضريبية وإعفاءات مؤقتة للمشروعات الزراعية الصناعية الناشئة بقيادة الشباب، وإدخال برامج تدريبية إجبارية بالجامعات والمعاهد الزراعية والصناعية لتأهيل الشباب للمشاركة في هذه المشروعات.



وأكد أن هذه الخطوات كفيلة بتحويل القرى المصرية من مجرد منتج أولي إلى قواعد صناعية مصغرة مكتفية ذاتيًا، قادرة على توفير فرص عمل للشباب، ورفع مستوى معيشة الأسر الريفية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.



