اليوم.. "حماة الوطن" يعقد مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد

كتب- عمرو صالح:

09:00 ص 29/09/2025

حزب حماة الوطن

يعقد حزب حماة الوطن اليوم الإثنين المؤتمر العام، في بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات بمشاركة جميع قيادات الحزب، لاختيار الرئيس الجديد طبقا للائحة الداخلية للحزب.

يُذكر أنّ الفريق جلال الهريدي، الذي كان رئيسًا لحزب حماة الوطن، توفي في 7 يناير 2025 بعد مسيرة عسكرية وسياسية طويلة، ما دفع الحزب لتفعيل بنود اللائحة الداخلية التي تضمن تنظيم مؤتمر عام لإعادة هيكلة القيادة، وفتح صفحة جديدة لمواصلة المشوار السياسي.

وشارك حزب حماة الوطن في انتخابات مجلس الشيوخ بمنافسة حقيقة من خلال مرشحي الفردي على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشاركته في القائمة الوطنية من أجل مصر، وحصل على 25 مقعدًا فرديًا في انتخابات الشيوخ 2025، إضافة إلى 19 مقعدًا عن القائمة الوطنية من أجل مصر.

