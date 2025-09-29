أجواء خريفية والقاهرة تسجل 33 درجة.. تعرف على تفاصيل طقس الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت أنه تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على عدد من المناطق على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 32-33.

- السواحل الشمالية: 30-31.

- شمال الصعيد: 35-36.

- جنوب الصعيد: 38-39.