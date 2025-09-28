بالصور.. التفاصيل الكاملة لمهرجان المسرح العربي الـ33

تصوير- إسلام فاروق:

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويديرها المايسترو تامر غنيم، ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وتطلق دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عام على رحيلها.

وتضم الدورة 41 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة 81 فنان و40 باحث من 14 دول عربية وأجنبية، وهم (الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، المغرب) على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) ومسرح أوبرا دمنهور.

ويناقش المؤتمر العلمى المصاحب هذا العام موضوع الموسيقى العربية فى ظل التحول الرقمى.. آفاق وتحديات، من خلال 4 محاور هى مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الاصطناعى، آفاق التعليم الموسيقى فى ظل التطور التكنولوجى، الرؤى التوثيقية منذ مؤتمر 1932 بالقاهرة وتطورها فى ظل الثورة الرقمية، تحديات إنتاج الموسيقى العربية (تأليفا وتلحينا وتوزيعا وأداء) فى ظل التحول الرقمى.

بالإضافة إلى المسابقة المصاحبة التي تضم ثلاثة أقسام الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص للغناء العربى للشباب من سن 17 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 120 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم واخر من اختياره.

القسم الثانى خصص للتخت العربى للفئة العمرية من 18 الى 45 عاما على ان يتكون التخت من 5 إلى 7 عازفين ويقدم عملا فى احد قوالب الموسيقى العربية (سماعى – دونجا ) إلزاميا بالإضافة الى عمل اخر من اختياره وتم رصد 70 ألف جنيه كجائزة للتخت الفائز، أما القسم الثالث يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 الى 12 عاما وتم رصد جوائز للفائزين بإجمالى 90 ألف جنيه ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال كوكب الشرق أم كلثوم الى جانب أغنية من اختياره.

بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربى للفنان يسرى المملوك يقام فى الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر الى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية.

وخلال حفل الافتتاح الذى يحتضنه مسرح النافورة يكرم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورعلاء عبد السلام رئيس دار الاوبرا 11 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف (الأردن)، اسم الفنانة نعيمة سميح (المغرب)، اسم الشاعر الهادى أدم (السودان)، عازف الكولة ابراهيم فتحى (مصر)، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية، جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية (مصر)، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فوده (مصر)، المايسترو حسن فكرى (مصر)، الشاعر وائل هلال (مصر)، الملحن خالد عز (مصر)، المطرب محمد الحلو (مصر )، المطربة آمال ماهر (مصر).

يخرج حفل الافتتاح مهدى السيد وصمم الديكور والجرافيك عبد المنعم المصرى ويتضمن عرضا لفيلم عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم شخصية المهرجان من اخراج سامر ماضى وحفل فنى تحييه النجمة أمال ماهر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى .

الجدير بالذكر أن الدورة 33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 41 حفلا يحييها 81 فنان هم امال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار( لبنان)، هانى شاكر، عمر خيرت، محمد الحلو، ريهام عبد الحكيم، على الحجار، مروة ناجى، محمد ثروت، مى فاروق، سوما، صابر الرباعى (تونس)، سهيلة بهجت، فؤاد زبادى (المغرب)، نادية مصطفى، حنين الشاطر، حسام حسنى، كنزى، فرح الموجى، عمرو سليم، ايات فاروق، محمد حسن، مؤمن خليل، احمد عفت، ايناس عز الدين، حنان عصام، نهاد فتحى، رحاب عمر، محمد الطوخى، نهى حافظ، وليد حيدر، مى حسن، ياسر سليمان، محمود عبد الحميد، عبير أمين، عصام محمود، داليا عبد الوهاب، ايه عبد الله، يحيى عبد الحليم، احمد سعيد، هند النحاس، ابراهيم رمضان، محمد عبد الحميد، اشرف زيدان، حاتم زيدان، ابراهيم فاروق، تامر نجاح، ايهاب ندا، سماح عباس، هبة عادل، أنغام مصطفى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيى صلاح، أحمد الوزيرى، أحمد صبرى، محمد شوقى، غادة ادم، محمد طارق، ولاء طلبة، أحمد رجب، سامح منير، أحمد عصام، الاء ايوب، أحمد محسن، أميرة أحمد، رضوى سعيد، محمد متولى، رحاب مطاوع، تامر عبد النبى، أشرف وليد، محمد الخولى، ياسر سعيد، سعيد عثمان، أمير رفاعى، السيد وهب الله، هبة إسماعيل، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، سارة مجدى.

كما تشارك 21 فرقة وهم:

الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفل (امال ماهر)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفل (مدحت صالح)، الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو عادل عايش حفل (وائل جسار)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى حفل( هانى شاكر)، الفرقة الموسيقية (عمر خيرت)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى حفل( محمد الحلو- ريهام عبد الحكيم)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف حفل ( على الحجار)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام حفل (محمد ثروت)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى حفل (مى فاروق)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى حفل (سوما- صابر الرباعى)، فرقة أم كلثوم أكاديمية الفنون حفل ( سهيلة بهجت)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى حفل (فؤاد زبادى)، فرقة الحرملك بقيادة المايسترو مروة عمرو عبد المنعم، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفل (نادية مصطفى)، فرقة الإنشاد الدينى قيادة المايسترو عمر فرحات، فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو مها العربى، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايستروهشام نبوى حفل إسكندرية (فؤاد زبادى )، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفل إسكندرية (نادية مصطفى)، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى حفل اسكندرية ( محمد الحلو)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حفل (حنين الشاطر)، فرقة على مر الأجيال، الفرقة الموسيقية لحفل اسكندرية (على الحجار )، فرقة شموع بقيادة سعيد عثمان ، فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو هشام نبوى بدمنهور.

إلى جانب 15 قائد للفرق وهم تامر فيظى ، أحمد عامر ، عادل عايش، الدكتور مصطفى حلمى، الدكتور محمد الموجى، أحمد عاطف، الدكتور علاء عبد السلام، محمد عبد الستار، صلاح غباشى، حازم القصبجى، مروة عمرو عبد المنعم، مها العربى، عمر فرحات، فاروق البابلى، هشام نبوى.