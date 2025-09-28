نقيب الصحفيين يُدين فصل BBC الزميل مهاد الشرقاوي بتهمة "معاداة السامية"

أدان خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، ما تعرَّض له الزميل الصحفي مهاد الشرقاوي من إجراءات تعسفية من قِبَل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، بعد أن فوجئ بسحب عرض العمل الرسمي الذي تلقَّاه لشغل وظيفة "سينيور بروديوسر" ببرنامج "در"، رغم اجتيازه جميع الاختبارات والمقابلات بنجاح، ثم توالت الانتهاكات بإنهاء عقده كـ"فريلانسر" في برنامج "بتوقيت مصر"، مما أفقده مصدري دخل في وقت واحد ودون مبرر مقنع.

وأعلن البلشي، في خطاب رسمي أرسله لمكتب الهيئة بالقاهرة تضامنه الكامل ومساندته المطلقة للزميل، مستنكراً اتهامه بـ"معاداة السامية" كذريعة لسحب العرض الوظيفي استنادًا إلى منشور شخصي قديم على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل انتهاكًا لحقه في التعبير، فضلاً عن أنه يمثل ربطًا تعسفيًا وغير مشروع بين الرأي الشخصي للصحفي خارج إطار العمل، وبين كفاءته ومهنيته داخل المؤسسة الإعلامية.

وقال نقيب الصحفيين في خطابه إن نقابة الصحفيين، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية أعضائها وممارسي المهنة والدفاع عن حقوقهم المهنية، فإن نقابة الصحفيين تعلن:

1- تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للزميل مهاد الشرقاوي، واعتبار ما جرى انتهاكًا صريحًا لحقوقه المهنية وإجراءً مجحفًا يتنافى مع مبادئ العدالة.

2- رفضها القاطع لاستخدام معايير غير معلنة أو متغيرة لتقييم الصحفيين، بما يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، وهي من أبسط الحقوق التي يُفترض أن تدافع عنها مؤسسة إعلامية عريقة مثل الـBBC.

3- استنكارها الشديد للخلط غير الموضوعي بين ممارسة الصحفي لحقه في التعبير الشخصي عبر منصاته الخاصة، وبين أدائه المهني داخل المؤسسة.

وطالب البلشي هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بمراجعة القرار المتخذ بحق الزميل على وجه السرعة، وتقديم تفسير مكتوب ووافٍ لأسباب هذا الإجراء.

كما طالب الهيئة بالتوقف عن التضييق على الصحفيين أو استخدام آرائهم الشخصية خارج نطاق العمل كذريعة لحرمانهم من فرصهم المهنية، وبدء حوار مباشر مع النقابة للوصول إلى حل عادل يعيد للزميل حقوقه المادية والمعنوية ويعوِّضه عن الضرر الذي لحق به.

وأكَّد نقيب الصحفيين على أن النقابة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة للدفاع عن الزميل وصون حريته المهنية، إذا لم يتحقق الرد المرضي والحل العادل.