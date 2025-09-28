بالأسماء.. الأوقاف: اعتماد ١٣١ خطيبًا بالمكافأة من المتقاعدين

اعتمد الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، عدد ١٣١ خطيبًا بالمكافأة من المتقاعدين، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من خبراتهم العلمية والدعوية، ودعم العمل الدعوي بالمزيد من الكفاءات.

نشرت وزارة الأوقاف بيانات الخطباء المعتمدين عبر موقعها الرسمي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة في التوسع الدعوي وتوفير الكوادر المؤهلة؛ لأداء رسالة المنبر على الوجه الأكمل.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا..