وزير التموين: الاتحاد الأوروبي شريك لمصر في الأمن الغذائي

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

شارك في اللقاء من الجانب الأوروبي إيفا ستامينوفا، مسؤولة البرامج لقطاع الزراعة والصحة، فيما حضر من وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق أبرز ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها خطة توفير السلع الاستراتيجية، ومنظومة الدعم الغذائي، والمشروع الجاري تنفيذه للكارت الموحد باعتباره نقلة نوعية تعزز كفاءة منظومة الدعم.

كما أشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تطوير مشروعات التجارة الداخلية والتحول الرقمي، بما يعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد وزير التموين، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة تداول السلع وسلاسل الإمداد وضمان جودتها، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قضايا الأمن الغذائي.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست، عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التموين، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مكانة مصر كمحور إقليمي ونقطة ارتكاز رئيسية لربط الأسواق، مشددة على التزام الاتحاد بمساندة جهود مصر في تطوير سلاسل الإمداد بما يحقق استفادة مباشرة للمستهلك المحلي ويعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق لتعزيز مسيرة التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية المشتركة.

