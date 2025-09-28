وزير الزراعة: التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، والذي يُعقد هذا العام تحت شعار "حضارة ملهمة لتنمية مستدامة"، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، وبحضور النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس.

وخلال كلمته، أكد وزير الزراعة، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة وخيارًا استراتيجيًا لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية قدمت منذ آلاف السنين نماذج رائدة في مجالات الزراعة والري والعمارة، وتواصل اليوم مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة برؤية طموحة تستند إلى الطاقة النظيفة والابتكار الأخضر والتنمية المتوازنة.

وأوضح "فاروق"، أن مصر، في ظل تحديات التغير المناخي والتصحر، تعمل على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع التركيز على تنمية الصادرات الزراعية بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والالتزام بالوثيقة الكربونية، لتصبح المنتجات الزراعية المصرية نموذجًا للجودة والاستدامة.

وأضاف أن المنتدى يشكّل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وفرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يتيح صياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أخضر أكثر ازدهارًا.

كما شدد الوزير، على أن مصر، بعراقتها التاريخية وإرادة أبنائها، تمضي بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو مسار تنمية مستدامة تُلهم العالم وتوازن بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويهدف المنتدى إلى نشر الوعي بدور المجتمع الأخضر وأهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتسهيل قنوات التواصل بين صانع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، إلى جانب إطلاق محتوى رقمي يسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة.

ويناقش المنتدى، هذا العام، مجموعة من القضايا، من أبرزها: الإطار التشريعي والدور الحكومي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أهمية الطاقة النظيفة، الاستثمار الزراعي وتحولاته، التمويل المستدام وسبل الاستفادة من التمويلات العالمية، إضافة إلى دور القطاع الخاص والمجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يتضمن البرنامج عرض قصص نجاح مميزة لبعض شركات القطاع الخاص التي تمكنت من تحقيق الاستدامة كنماذج ملهمة.

