وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية شددت فيه على ضرورة الالتزام بعزف السلام الوطني في طابور الصباح بجميع المدارس، مع متابعة دقيقة من موجهي التربية الموسيقية.

تدريب الطلاب على عزف النشيد الوطني

أكدت الوزارة على أهمية تكليف موجه عام التربية الموسيقية أو من ينوب عنه بمتابعة تطبيق التعليمات الخاصة بتدريب مجموعة من الطلاب على عزف الخط الأساسي للسلام الوطني وفقًا للنوت الموسيقية المعتمدة التي تم إرسالها من مكتب مستشار التربية الموسيقية.

بديل في حالة غياب معلم الموسيقى

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم توافر معلم للتربية الموسيقية داخل المدرسة، يتم تشغيل نسخة الـ mp3 الخاصة بالسلام الوطني والتي سبق إرسالها إلى موجهي عموم التربية الموسيقية من خلال مكتب المستشار المختص، لضمان الالتزام بترديد النشيد الوطني في طابور الصباح بصورة منتظمة.

