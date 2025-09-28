إعلان

"التعليم" تلزم المدارس بعزف السلام الوطني وتدريب الطلاب على الأداء الصحيح

كتب- أحمد الجندي:

11:18 ص 28/09/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية شددت فيه على ضرورة الالتزام بعزف السلام الوطني في طابور الصباح بجميع المدارس، مع متابعة دقيقة من موجهي التربية الموسيقية.

تدريب الطلاب على عزف النشيد الوطني

أكدت الوزارة على أهمية تكليف موجه عام التربية الموسيقية أو من ينوب عنه بمتابعة تطبيق التعليمات الخاصة بتدريب مجموعة من الطلاب على عزف الخط الأساسي للسلام الوطني وفقًا للنوت الموسيقية المعتمدة التي تم إرسالها من مكتب مستشار التربية الموسيقية.

بديل في حالة غياب معلم الموسيقى

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم توافر معلم للتربية الموسيقية داخل المدرسة، يتم تشغيل نسخة الـ mp3 الخاصة بالسلام الوطني والتي سبق إرسالها إلى موجهي عموم التربية الموسيقية من خلال مكتب المستشار المختص، لضمان الالتزام بترديد النشيد الوطني في طابور الصباح بصورة منتظمة.

اقرأ أيضاً:

أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية 33 بالأوبرا

أسعار العمرة في أكتوبر 2026.. اقتصادية وخمس نجوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم والتعليم المدارس عزف السلام الوطني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب