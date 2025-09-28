كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن أي إنجازات اقتصادية تظل بلا قيمة إذا لم يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس في معيشته.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أكد الجلاد، أن المواطن يقيّم أداء الحكومة بناءً على تأثير قراراتها على حياته اليومية، سواء إيجابًا أو سلبًا، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية تضع المواطن تحت ضغط شديد يصل إلى حد الاختناق.

وأشار الجلاد إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تشبه مقاومة مريض يبذل قصارى جهده للتعافي، مؤكدًا أن هذا الوضع يتطلب حكومة مختلفة عن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن الحكومة الحالية واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك أزمات مالية وحروب إقليمية، لكن التحدي الاقتصادي الحالي يحتاج إلى فريق جديد من الخبراء الاقتصاديين.

وتابع رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أنه لا يعارض قدرات مدبولي شخصيًا، لكنه يرى أن التحديات الحالية تتجاوز قدرات الحكومة الحالية، مما يستدعي تشكيل حكومة اقتصادية قوية.

وأكد الجلاد أن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لها الحرية في اتخاذ القرارات، مشددًا على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحسين حياة المواطن.

وأضاف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، أن الأرقام الاقتصادية، رغم دقتها، لا تعكس الواقع إذا لم تترجم إلى تحسينات ملموسة على الأرض.

وأشار إلى أن الأزمات الدولية والإقليمية، بما فيها احتمالية حرب عالمية، تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، مما يجعل الحاجة إلى حكومة متخصصة أكثر إلحاحًا.

وتابع الجلاد بالتأكيد على أن مصر تمتلك كفاءات اقتصادية قادرة على قيادة البلاد نحو التعافي، داعيًا إلى وضع أهداف واضحة للحكومة الجديدة ومحاسبتها على تحقيقها. وأوضح أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا يركز على الخروج من الأزمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على أن أي تقدم اقتصادي يجب أن ينعكس على حياة المواطن العادي، لأن هذا هو المعيار الحقيقي لنجاح أي حكومة.