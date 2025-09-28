شهدت ليلة أمس السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أجواء خريفية وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

"تشريعية النواب": رد الرئيس للقانون الجنائي يؤكد حرصه على موازنة العدالة والحريات

أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص القيادة السياسية على بناء منظومة عدالة عصرية.

الوطنية للصحافة تعلن شروط التقديم لجوائز (الامتياز الصحفي)

أعلنت لجنة التطوير المهني بـ"الهيئة الوطنية للصحافة"، قواعد وشروط التقديم لمسابقة الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، (أكتوبر ٢٠٢٥):

عباس شراقي: التخبط الإثيوبي في إدارة سد النهضة تسبب في فيضانات بالسودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وجود تخبط كبير في إدارة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال الملء الرابع، مؤكدًا أن الزيادة المفاجئة في تصريف المياه أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في منسوب النيل بالسودان.

لميس الحديدي عن برنامجها "الصورة": "هدفنا تحليل ما وراء الصور وليس مشاهدتها فقط"

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن السبب وراء اختيار اسم "الصورة" لبرنامجها الجديد على شاشة قناة "النهار".

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة وجود مبيدات مسرطنة في الخضروات

أكد الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا لتقييم المبيدات وضمان صلاحيتها للاستخدام وفقًا للمعايير العلمية المتبعة.

تامر أمين: مغادرة الدبلوماسيين جلسة نتنياهو ومظاهرات إيطاليا بصيص أمل لضمير العالم

قال الإعلامي تامر أمين إن هناك بصيص أمل لضمير العالم لا يزال حيًا رغم انتشار الظلم، مستشهداً بحادثتين وصفهما بالبارزين خلال الأيام الماضية.

أحمد سالم يكشف تفاصيل مشاركة باسم يوسف ببرنامج "كلمة أخيرة" -(فيديو)

أعلن الإعلامي أحمد سالم عن استضافة برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامي الساخر باسم يوسف في عدد من الحلقات المقبلة، مؤكدًا أن وجوده يمثل إضافةً نوعيةً للبرنامج لما يتمتع به من حضور عالمي وجماهيرية واسعة.