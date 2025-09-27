حمّل وزير العمل، محمد جبران، مسؤولية تكرار حوادث السقالات في مواقع العمل، إلى إهمال الشركات وعدم تطبيقها لمعايير السلامة والصحة المهنية، رغم جهود الوزارة في تنظيم ندوات توعوية.

وأكد الوزير، أن الحوادث تتكرر بشكل خاص لدى المقاولين الصغار والشركات الأقل التزامًا، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى تكاد تنعدم فيها مثل هذه الحوادث نتيجة لالتزامها الصارم بإجراءات السلامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن وزارة العمل لا تقدم تعويضات مباشرة، بل تصرف إعانات عاجلة من خلال صندوق الطوارئ الذي أنشئ بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد جائحة كورونا، وتصل قيمة هذه الإعانات إلى 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو الإصابات البالغة التي تتطلب جراحات كبرى.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى تدخل الوزارة لمساندة أسر ضحايا حادث مصنع الملابس بالمحلة، والذي أسفر عن وفاة 13 عاملًا. وكشف جبران عن توجيه رئاسي بـرفع قيمة الإعانة لتصل إلى 400 ألف جنيه لكل حالة وفاة، يتم صرفها بالتعاون بين وزارتي العمل والتضامن.