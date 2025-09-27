انطلاق ملتقى "نحو تنمية الأسرة المصرية" بمكتبة البحر الأعظم.. غدًا

كتب- محمد شاكر:

تنطلق غدا الاثنين، بمكتبة البحر الأعظم في الجيزة، فعاليات ملتقى إقليم القاهرة الكبرى "نحو تنمية الأسرة المصرية"، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر الفعاليات حتى 1 أكتوبر المقبل.

وتنطلق الفعاليات في الثانية عشرة ظهرا بمقر المكتبة، في إطار إستراتيجية هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى ترسيخ دور الثقافة والفنون كرافد أساسي في دعم الأسرة المصرية وتنمية قدراتها الإبداعية والاقتصادية.

وتبدأ بافتتاح معرض "إبداعات مصرية" بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين من محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم، يعقبه عدد من الورش الفنية المتخصصة في الحرف اليدوية والفنون التشكيلية، من بينها: ورشة لتعليم فن الموازيك للفنانة هيام الهاشم، ورش لتعليم فن الريزن للفنان إبراهيم محمد، ورشة تعليم فن الليسيه تنفذها ناهد عبد اللطيف، ورشة تدوير الخامات للفنان طارق علي، ورشة لتعليم رسم البورتريه مع الفنان عبد الفتاح أحمد.

كما يتضمن الملتقى على مدار ثلاثة أيام ندوات حوارية يشارك فيها نخبة من المتخصصين، من بينهم: الدكتورة زينب فراج، والدكتورة حنان مصطفى، والدكتورة مروة يوسف. حيث تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "من لمسة فنية إلى فرصة اقتصادية: دور الأسرة في إدارة المشروعات الصغيرة"، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع "الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز تنمية الأسرة وزيادة الدخل"، ويختتم البرنامج بالجلسة الثالثة تحت عنوان "الفنون والحرف التراثية: هوية متجددة واقتصاد داعم للأسرة".

الملتقى ينفذ من خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، والمشرف على الملتقى الدكتورة نهى نبيل مدير عام الإقليم، وبمشاركة الفروع الثقافية التابعة الجيزة، الفيوم، بني سويف.