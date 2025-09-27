كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن السبب وراء اختيار اسم "الصورة" لبرنامجها الجديد على شاشة قناة "النهار".

خلال أولى حلقات برنامجها، قالت الحديدي، إن الاسم يعكس رؤية البرنامج في تحليل الصور بكافة أشكالها، اخترنا "الصورة" لأن حياتنا، وبالذات بعد غزو السوشيال ميديا، أصبحت مجموعة من الصور، الناس كلها ماسكة الموبايلات وبتصوّر كل التفاصيل."

وأضافت الحديدي أن البرنامج يهدف إلى تقديم قراءة متعمقة للصور المختلفة، مشيرة إلى أن "الصورة عندنا مختلفة، مش بنشوفها كما هي، ولكن نحللها، ندققها، ونحاول نكشف ما خلفها".

وأكدت على أهمية التمييز بين الظاهر والحقيقة: "ليست كل الصور حقيقية، فلا نُصدّق كل ما نراه... فورأء الصورة قد تكون هناك حقائق مختفية أو مخفية."

وأشارت إلى أن البرنامج سينقل الصورة الحقيقية لمختلف أنحاء مصر، قائلة: "في برنامجنا أيضًا سنحاول أن نُضيء على صور موجودة في مصر، في كل محافظاتها، وليس العاصمة فقط".

يذكر أن برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" يُبث يومياً من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة والنصف مساءً على شاشة قناة النهار، حيث يقدم رؤية تحليلية للقضايا المختلفة من خلال قراءة الصور والأحداث.