مصر تحتفظ بمقعدها في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"

(أ ش أ):

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم السبت خلال أعمال الجمعية العامة الـ42 لمنظمة الإيكاو التي عقدت بمدينة مونتريال الكندية بمشاركة ممثلي 193 دولة وأكثر من 50 منظمة دولية.

ونجح الوفد المصري برئاسة الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ودعم السفير أحمد حافظ سفير مصر لدى كندا، في الحفاظ على مقعد مصر بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) لمدة ثلاث سنوات قادمة وذلك عن "الفئة الثانية".