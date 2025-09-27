"عربية النواب": السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، داخل القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها حرص مصر الصادق والقوي على وقف الحرب، والمساهمة في إعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على أرواح المصريين وصون أمنهم القومي.

وقال أباظة، في بيان له اليوم السبت، إن هذه التصريحات تحمل دلالات عميقة، أبرزها أن مصر لا تتخلى عن دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، وأن القيادة المصرية تتحرك بوعي وحكمة لضمان التوازن بين التضامن مع الأشقاء والحفاظ على حياة المصريين وأمن الوطن، وأن رؤية مصر تنطلق من منطلقات إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية أو إقليمية، وهو ما يعكس مكانتها كدولة راعية للسلام والاستقرار.

ونوه النائب بأن إصرار الرئيس السيسي على وقف نزيف الدم يمثل موقفًا أخلاقيًّا يحفظ لمصر ريادتها ويضعها في مقدمة المدافعين عن السلام العادل.

وطالب رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياته التاريخية عبر :

- تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

- الضغط الجاد لوقف العدوان والحروب التي تحصد أرواح الأبرياء.

- دعم مسار إعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للشعب الفلسطيني.

- الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم أباظة بيانه بالتأكيد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ستظل بوابة السلام في المنطقة وصوت العقل في عالم يموج بالصراعات، وأن الشعب المصري يقف صفًّا واحدًا خلف قيادته الحكيمة دفاعًا عن أمنه الوطني ودعمًا لقضية العرب الأولى.

