كتب- عمرو صالح:

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن الحزب نشأ من رحم ثورة يناير، واضعًا نصب عينيه أن يكون صوتًا حقيقيًّا للمواطن ومدافعًا عن حقوقه.

وأوضح الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب للكشف عن أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس النواب، أن اختيار مرشحي الحزب جاء بعد عملية فحص دقيقة وَفق معايير صارمة تقوم على الكفاءة والقدرة على تمثيل أبناء الدائرة تحت قبة البرلمان.

وتابع المتحدث الرسمي لحزب العدل: تشمل هذه المعايير النزاهة، والسيرة الطيبة، والتنوع، والتمثيل العادل، إضافة إلى القبول الشعبي والقدرة على التواصل المباشر مع المواطنين.

وأكد الشناوي أن مرشحي الحزب بانتخابات النواب يتمتعون بالنزاهة، واختيارهم يخلو من الصفقات والشبهات.

وشدد الشناوي على أن قوة المرشح الحقيقية تنبع من دعم أبناء دائرته، لافتًا إلى أن البرلمان المقبل يواجه مسؤوليات جسام؛ سواء على صعيد التشريع أو في إدارة موارد الدولة، بما يحقق الصالح العام.

