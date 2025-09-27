لو زوجتك بتشتغل في الخارج.. من حقك قانونًا 6 أشهر إجازة -والعكس صحيح

كتب- نشأت علي:

تضمن قانون الخدمة المدنية الشروط والضوابط الكاملة الخاصة بتنظيم الإجازات؛ ومنها الإجازات دون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومنها ما يخص الموظف حال السفر للخارج مع الزوج أو الزوجة.

ويرصد "مصراوي" تفاصيل تلك الإجازة كالتالي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

