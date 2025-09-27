مضاعفة المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة - تفاصيل

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة المساعدات المالية المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بالمحلة الكبري في محافظة الغربية الذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المساعدات اللازمة.

وتقرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حال كان الضحية رب أسرة، وذلك بدلًا من 50 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حال كان الضحية أحد أفراد الأسرة، بدلًا من 25 ألف جنيه، وسيتم تحديد المساعدات المالية للمصابين وفقًا لنسب العجز والإصابة من وزارة الصحة والسكان.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري أمس بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة خلال الحادث.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل