"شراقي": سد النهضة تسبب في فيضان النيل الأزرق وتهديد السودان

كتب- محمد نصار:

12:26 م 27/09/2025

سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن سد النهضة تسبب في فيضان النيل الأزرق بدلًا من حمايته.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: "حذرنا مرارًا وتكرارًا من ضرورة تفريغ تدريجي لبحيرة سد النهضة قبل موسم الأمطار، ثم إعادة الملء خلال الموسم، إلا أن العناد والكبر وعدم الاعتراف بعدم كفاءة تشغيل التوربينات أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من تصريف 750 مليون م3/ يوم في نهاية سبتمبر لأول مرة في التاريخ مما تسبب في فيضانات النيل الأزرق وتهديد السكان في السودان".

سد النهضة فيضان النيل الأزرق

